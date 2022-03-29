聯發科壓盤、中小型股活潑 台股小漲28點收17548點

俄烏談判傳出雙方有意做出讓步，激勵美股收漲，台股今 (29) 日也擺脫頹勢，往 17600 點挺進，中小型股表現活潑，但聯發科等電子股賣壓沉重，拖累加權指數反彈力道，終場小漲 28.65 點或 0.16%，收在 17548.66 點，成交值 2528.37 億元。

中小型股今天表現有撐，櫃買指數終場上漲 0.71%，收在 216.95 點，成交值 694.64 億元。上市櫃成交值合計 3223.01 億元。

觀察電子權值股表現，台積電今天力守在盤上，終場收在全場最高 589 元，聯發科重挫逾半根停板，面臨 900 元關卡保衛戰，終場收 912 元，市值下滑至 1.45 兆元，鴻海、國巨、聯詠、大立光均收跌。金融族群漲跌互見，中信金、兆豐金跌近 1%，金控雙雄奮力撐盤；航運股方面，長榮上漲 1.5%，萬海則跌近 1%，航空雙雄表現偏強，長榮航收漲逾 3%。

意法半導體近日開出第一槍，第二季起將調漲全產品線價格，凸顯微控制器 (MCU) 市況仍火熱，半導體零組件短缺狀況難解，儘管台廠尚未傳出跟進調價的消息，但市場今天積極搶進 MCU 族群，新唐 (4919-TW) 股價直奔漲停 194.5 元，創歷史新高，盛群 (6202-TW)、松翰 (5471-TW)、凌通 (4952-TW)、九齊 (6494-TW) 漲勢也相當強勁。

面板大廠友達 (2409-TW) 宣布減資 2 成，並啟動三年股東報酬計畫，今年加上盈餘分配，股東每股可拿回 3 元現金，但投資人顯然不買帳，今天股價震盪走跌，一度跌逾 2%，失守 20 元關卡，終場收在 20.05 元，彩晶、群創股價同步收跌。

日媒報導，受俄烏戰爭及通膨升溫影響，蘋果 (AAPL-US) 計劃削減下季 iPhone SE 產量約 2 成，市場憂心台廠供應鏈將受到影響，光學元件廠大立光 (3008-TW) 今天股價失守 1900 元，終場跌 1.8%，收 1865 元，創 6 年新低，華通、景碩、匯鑽科等蘋概股賣壓也相當沉重。

高價股今天獲得買盤青睞，股王矽力 - KY 上漲近 3%，信驊終場大漲近 7%，祥碩、力旺等 IC 設計千金股也勁揚 3-4%，其他包括 AES-KY、旭隼、富邦媒、緯穎等均吸引資金進駐。