泰博快篩試劑企業急單湧入 本月可望創同期高

國內疫情升溫，爆發多起群聚感染事件，快篩試劑再湧現新一波需求，醫材廠泰博 (4736-TW) 自上週末就開始接獲企業急單，加上既有政府、通路穩定供貨量，3、4 月營收將突破 5 億元，本月營收更可望挑戰同期新高。

國內新冠疫情多點延燒，累計共 11 條不明感染鏈同時燒，包括基隆卡拉 OK 小吃店群聚、桃園大潭電廠等，再度催出快篩試劑需求，除了超商通路持續向泰博拉貨外，企業也緊急下單。

據了解，泰博近期國內科技大廠、傳產指標廠急單湧入，最快三天內即可交貨，法人預期，近期快篩需求湧現下，泰博本月營收有望突破 5 億元，上看 5.5 億元、創歷史同期高，4 月營收也有機會維持 5 億元水準。

泰博表示，新冠疫情不會消失，偶爾會出現零星社區感染，快篩也成為常態性需求，新冠快篩與口服藥物將如同流感快篩與克流感藥物，長期來看會是固定品項。

泰博營收比重方面，血糖產品占 60-65%、快篩占 20-25%、血壓血氧等其他醫材品占 10-20%，法人預期，若疫情未有大幅變化，在既有政府、超商等穩定供應下，快篩試劑全年營收貢獻約可達 4.5 億元。

行政院擴大防疫會議中，請指揮中心因應疫情調度相關部會所需的快篩試劑，泰博對此表示，將增設抗原快篩試劑產能，因應來自各地方政府、公家機關、企業及一般人自主檢測的需求。

泰博強調，旗下快篩試劑在一般藥局及超商連鎖通路市占率超過 7 成，且累計銷售量超過 1500 萬劑、毛利率維持在 50% 以上，預期未來各國逐步解封後，採與病毒共存政策，抗原快篩試劑、疫苗與抗病毒藥物成為後疫情階段的三項防疫主軸。