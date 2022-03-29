〈焦點股〉意法漲價 MCU族群齊揚 新唐噴漲停創高

意法半導體近日開出第一槍，第二季起將調漲全產品線價格，凸顯微控制器 (MCU) 市況仍火熱，半導體零組件短缺狀況難解，儘管台廠尚未傳出跟進調價的消息，但市場今 (29) 日積極搶進 MCU 族群，新唐 (4919-TW) 股價直奔漲停 194.5 元，創歷史新高，盛群 (6202-TW)、松翰 (5471-TW)、凌通 (4952-TW)、九齊 (6494-TW) 盤中也大漲 4-8%。

意法與英飛凌、恩智浦為歐洲前三大半導體廠，在全球 MCU 市場市占率約 14.5%，為第四大廠，意法去年第四季已漲價一波，今年第二季再度調價引起市場關注，反應部分半導體零組件供需狀況仍舊吃緊，意法此次並未透露產品漲價幅度，指標台廠如新唐、盛群、松翰等後續是否有進一步漲價動作仍待觀察。

在意法率先漲價下，市場預期台廠可望受惠搶貨潮，尤其是擁有 32 位元車用與工控 MCU 產品的新唐，今天在買盤簇擁下，一舉衝上漲停板，達 194.5 元，改寫新天價，午盤成交量能已超過 4.1 萬張。

其他 MCU 概念股方面，盛群盤中勁揚 5%，最高來到 126 元；松翰漲幅也放大至 4%，最高衝上 93.1 元，站上年線，創波段新高；九齊股價大漲超過 8%，一度衝上 159.5 元，收復所有均線；凌通、廣應漲勢也相當凌厲。

新唐前 2 月營收 69.33 億元，創下同期新高，年增 12.35%，展望後市，新唐看好，上半年整體市場需求仍大於供給，甚至延續至下半年。盛群前 2 月營收 13.56 億元，年增 53.8%，法人看好，盛群今年持續受惠 MCU 需求暢旺，隨著產能增加，將推動營運再創新高。