〈台股盤中〉台積電回神 航運助攻撐盤 挺進17600點

俄烏停火談判將有進展，激勵美股強拉尾盤、台指期走揚，台股今 (29) 日同步開高，台積電領軍強彈，IC 設計族群火熱，貨櫃航運全面助攻，指數開高震盪，最高至 17585.9 點，上漲逾 60 點，估成交量縮至 2800 億元。

觀察電子權值股表現，電子三雄僅台積電 (2330-TW) 開紅盤，最高上漲 5 元至 589 元，漲幅 0.85%；聯發科 (2454-TW) 最弱勢，下跌逾 3%；鴻海 (2317-TW) 早盤小漲後，漲幅收斂至平盤震盪；而台達電、聯電、群聯等均站穩盤上。

面板大廠友達擬減資 20%，加計盈餘配發，每位股東將可拿回 3 元現金，股價開低震盪，一度跌破 20 元關卡，下跌約 2%；群創同樣下跌近 1%。

高價 IC 設計股回溫，股王矽力 - KY 上漲逾 2%、信驊則大漲逾半根停板、力旺也有 4% 漲幅，祥碩、旭隼、AES-KY 都站穩盤上。同族群的太欣攻上漲停，新唐、創惟、笙泉、九齊等上漲逾 5%。

傳產股方面，航運族群有追價力道，航空雙雄長榮航拉出逾半根漲停、華航漲幅超過 2%；貨櫃三雄也有 1-2% 漲幅；台航、台驊投控、建新國際、中櫃等均扮演撐盤要角。

化工族群漲勢持續強勁，大立、東鹼、中美實、上緯投控上漲逾 5%；惠光、三晃、毛寶、台肥等也有逾 3% 漲幅。

特斯拉暌違兩年將再執行股票分拆計畫，激勵股價大漲 5.5%，相關概念股同歡，同致上漲 8%，胡連、統振、順德、連嘉、為升、強茂、朋程等均有 2-4% 不等漲幅。

法人表示，台股擺脫昨日疫情重挫陰霾，不過在多頭強力支撐下，仍保住月線及年線，且維持反彈趨勢，惟市場不確定因素多，指數在年線、季線間震盪。