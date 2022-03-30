〈台股盤前〉俄烏談判傳重大突破 美股續揚 指數再戰半年線

隨著俄烏戰爭有望停火，美股延續漲勢、四大指數全面收紅，台指期同步上漲逾百點，法人表示，台股週二處於平盤狹幅震盪，高低點落差不到百點，在歐美股市齊漲下，多方吹起反攻號角，有望再次挑戰半年線。

俄烏談判傳有重大突破，烏方提議成為中立國和無核化地位以換取安全保障，俄軍則宣布縮減部分地區軍事行動，此輪談判為兩國元首首次會晤與草簽和平協議帶來希望。

美股四大指數終場齊揚，道瓊上漲 338.3 點、那指上漲 264.73 點，或 1.84%、標普收漲 1.23%、費辦也有 2.21% 漲幅。

市場消息方面，美國商務部證實，已立案調查中國太陽能廠透過東南亞四國「洗產地」規避輸美高關稅的行為，有意重懲違規陸廠。業界研判，大量訂單有望轉向元晶、茂迪、安集、聯合再生等台廠，相關業者喜迎轉單潮。

上海封城發酵，物流供應鏈大亂，將造成海、空運的價格再度飆漲。國內航運業者認為，短期內許多貨無法運到港口，海運的即期市場運價下跌是正常情況，但解封後搶出口的貨量，恐將擠爆港口，屆時運價漲勢再起。

筆電市場受通膨、各國政經局勢變化，市場多空看法兩極，代工大廠仁寶 (2324-TW) 副董事長陳瑞聰表示，通膨確實會導致物價上漲，ICT(資通訊) 產品也會漲價，但評估影響對 ICT 產業相對有限，至於庫存方面，各大廠現在應該都在積極管控存貨。

華新麗華 (1605-TW) 開出 4 月不銹鋼盤價，考量鎳價扣除異常波動，漲幅與歐洲鋼廠相當，加上原物料價格仍受大環境影響，不鏽鋼價格漲勢延續，每公噸最高調漲 1.7 萬元，為 14 年來單月最大漲幅。