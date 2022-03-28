台股跌勢收斂守住17500點 三大法人聯手賣超136.25億元

國內本土疫情擴大，加上上海實施分區封城，引發投資人恐慌，台股今 (28) 日一度崩跌逾 300 點，台積電等電子族群成殺盤重心，不過，航運、金融族群午盤強勢翻紅，加權指數終場跌點收斂至 156 點，收在 17520 點，月線及年線失而復得，三大法人同站賣方，共賣超 136.25 億元。

加權指數成交值萎縮至 2347 億元，上市櫃合計不到 3000 億元。觀察三大法人資金變動情形，外資今天轉為賣超 125.74 億元；投信賣超 1.34 億元，為連 3 賣；自營商同步賣超 9.19 億元。三大法人聯手賣超 136.25 億元。

權王台積電今天股價重挫，一度回測 580 元，終場下挫 2.3%，收在 584 元，險守月線，市值下滑至 15.1 億元 ；聯發科、瑞昱、聯詠、大立光、友達等電子權值股賣壓都相當沉重，下跌 1-3%；不過，聯電、華碩、國巨、股王矽力 - KY 等都逆勢翻紅。

金融股午盤後止跌回升，開發金勁揚逾 1%，富邦金、玉山金、兆豐金、臺企銀等同步翻揚，第一保現金殖利率逾 7%，吸引股民青睞，股價一度亮燈，終場收漲 7.8%。

航運股方面，由於本土疫情再起，宅經濟概念股受到買盤青睞，宅配通衝上漲停板，嘉里大榮勁揚逾 6%，貨櫃三雄中以萬海漲 1.6% 較強勢，陽明、長榮同步收漲，此外，華航瞄準客運市場復甦，4、5 月航班數將增加約 20%，激勵股價上漲逾 3%，長榮航同步漲近 1%。

國內本土疫情再度爆發，單日新增 83 例，使得防疫概念股重回市場多頭懷抱，包括毛寶、恆大、康那香、亞諾法、合世等均亮燈漲停，美德醫療 - DR、ABC-KY、寶齡富錦、雃博等也都表現不俗。

國內通膨壓力升溫，造紙廠正隆坦言，過去一段時間原物料、能源價格雙漲，工紙價醞釀再漲一波，不過，今天股價一度跌逾 1%，午盤後跌幅逐漸收斂，而榮成、永豐餘、華紙則上漲 1-2%。化工股東鹼去年 EPS 2.69 元，表現亮眼，今天在買盤追捧下，尾盤急拉攻上漲停板 60.2 元，續創近 14 年新高。