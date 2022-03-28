〈台股盤後〉台積電壓盤跌逾百點 金控、航運出頭守月線

台股今 (28) 日受到本土疫情再起，加上中國疫情升溫影響，隨亞股走弱，台積電壓盤拖累，盤中一度大跌超過 300 點，不過，在金控以及航運族群力守下，午後跌幅收斂，尾盤下跌 156.94 點收 17520.01 點，守住月線及年線，成交金額量縮至 2348 億元。

台積電今日下跌 2.3%，壓抑大盤表現，聯發科小跌 0.72%、台達電跌 1.1%，鴻海則收平盤，相對有撐；高價股則漲跌互見，矽力 - KY、旭隼、AES-KY、世芯 - KY 等收漲，但大立光、祥碩重挫超過 3%，緯穎也跌 2.9%。

其餘電子股方面，台勝科收盤被打至跌停、瑞昱也下挫逾 3%，聯詠、欣興、華邦電等也走弱；不過，甄鼎 - KY 逆勢上漲 2.3%、台光電、南亞科以及華碩等也抗跌上漲。

而在台積電走弱下，今日由航運、金控扮演撐盤要角，華航漲 3%、萬海漲 1.6%，長榮、陽明以及長榮航也都收在平盤之上；金控方面，台企銀上漲 2.7%、開發金、玉山金也均有約 1% 上下的漲幅，合庫金、元大金等多家金控全面收漲。

傳產股今日表現也是疲弱，巨大重挫 7.8%、大成鋼跌逾 4%、台塑化、華新等指標個股也紛紛走弱，但中鋼尾盤拉回平盤，億豐漲 2.3% 等，均勢相對強勢的傳產指標。