台股跌破半年線 後市觀察三變數牽動盤勢

升息與戰事議題淡化，外資重新回流台股，據統計，台股上週資金淨流入 4.83 億美元，躍居主要亞股之冠，但未來仍須觀察戰爭、通膨、升息等變數波動，預期將呈現大箱型震盪格局。

國內疫情與上海封城衝擊，台股今 (28) 日盤中一度大跌超過 300 點，不過低接買盤強勁，帶動指數跌勢收斂，終場收在 17520.01 點，跌幅 0.89%，下跌 156.94 點，成交量 2347.7 億元，但再度跌破半年線。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文表示，今日台股主要反映國內疫情升溫和封城利空，然回顧台股自 2020 年疫情爆發以來，每逢疫情造成的拉回都是買點，加上全球股市已逐步擺脫疫情影響，影響投資信心的變數已轉向國際外部因素，因此今天各類股都出現逢低承接的現象。

葉獻文指出，儘管俄烏戰事爆發，不過 2 月在部分供應鏈料況緩解下，外銷訂單仍達 515.6 億美元、年增 21.1%，創下歷年同月新高，且為連續 24 個月成長；展望 3 月市場變數多，但依目前廠商回饋，預期可望達成連 25 紅，並助推第一季外銷訂單攀上歷年同期新高，對於台股基本面有支撐作用。

葉獻文認為，未來台股仍將視戰爭、通膨、升息等變數波動，預期將呈現大箱型震盪格局，近期聯準會態度明顯偏鷹，加上俄烏情勢仍不明朗，多方可能趁訊息空窗期伺機表現，另外以籌碼面來看，外資上週正式由賣轉買，反映之前的國際事件利空市場已逐步消化。