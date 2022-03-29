〈台股盤前〉美股翻紅、夜盤漲逾百點 向上挑戰收復半年線

台股昨 (28) 日反映國內外疫情升溫，三大法人同步站在賣方，終場險守 17500 點、月線支撐，不過俄烏停火談判傳有重大進展，激勵美股全數收紅，台指期夜盤也大漲百點，可望帶動台股今 (29) 日同步反彈，向上挑戰收復半年線，不過通膨升息、上海封城衝擊供應鏈物流等變數，仍將左右台股後續走勢。

美股四大指數 28 日揭開低走高，道瓊指數上漲 94.65 點或 0.27%，收 34955.89 點，標普 500 指數上漲 32.46 點或 0.71%，收 4575.52 點，那斯達克指數上漲 185.6 點或 1.31%，收 14354.9 點，費城半導體則上漲 21.8 點或 0.62%，收 3547.2 點，台股 ADR 中，台積電 ADR、聯電 ADR 則在平盤上下震盪。

盤面焦點方面，考量俄烏情勢、通膨壓力，日經新聞報導，蘋果 (AAPL-US) 計劃削減下季 iPhone SE 產量，較原定目標減少 20%，約 200-300 萬支，也同步下修全年 AirPods 耳機訂單逾 1000 萬組，以反映市場需求不如預期、壓低庫存，市場擔憂將影響台積電、鴻海、和碩、大立光等供應鏈。

面板大廠友達 (2409-TW) 28 日則破天荒宣布擬減資 2 成，加計盈餘配發，每位股東將可拿回 3 元現金，同步釋出三年股東報酬計畫，未來三年將配發股東報酬約 557.7 億元，依此推算，友達預計減資後，2023、2024 年合計將至少發出 3.5 元現金股利。

南韓媒體則引述產業人士消息指出，美國提議與台灣、日本與南韓建立 Chip 4 聯盟，建立半導體供應鏈，業界認為，若 Chip 4 聯盟成局，台廠中包含台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、日月光投控等半導體供應鏈大廠都將入列。

其他個股消息，世紀鋼與子公司世紀風電 28 日與海龍計畫、台船環海舉行獨家承攬簽約儀式，宣布取得 21 套套管式水下基礎訂單，簽約後依完工比例認列，法人估可望貢獻營收約 55 億元。