台積電壓盤、航運金融突圍 台股跌156點收17520點 年線失而復得

國內本土疫情再次擴大，加上上海實施分區封城，市場憂心衝擊當地台廠生產出貨，引發台股今 (28) 日跳水，一度崩跌逾 300 點，台積電等電子族群成殺盤重心，不過，航運、金融族群午盤強勢翻紅，帶動大盤跌幅收斂，加權指數終場下跌 156.94 點或 0.89%，收在 17520.01 點，失守 5 日線及半年線，但月線及年線失而復得，成交值則萎縮至 2347.71 億元。

櫃買指數終場下跌 0.43%，收在 215.42 點，成交值 593.51 億元。上市櫃成交值合計 2941.22 億元。

台積電今天股價跳水重挫，一度回測 580 元，終場下挫 2.3%，收在 584 元，驚險守住月線；聯發科、瑞昱、聯詠、大立光、友達等電子權值股賣壓都相當沉重，下跌 1-3%；不過，聯電、華碩、國巨、股王矽力 - KY 等都逆勢翻紅。

金融股午盤後止跌回升，開發金勁揚逾 1%，而第一保 (2852-TW) 每股配發 1.21 元現金股利，殖利率逾 7% 吸引股民青睞，今天股價一度亮燈，終場收漲 7.8%，富邦金、玉山金、兆豐金、臺企銀等同步走揚。

航運股方面，由於本土疫情再起，宅經濟概念股又受到買盤青睞，宅配通衝上漲停板，嘉里大榮勁揚逾 6%，貨櫃三雄中以萬海漲 1.6% 較強勢，此外，華航瞄準客運市場復甦，4、5 月航班數將增加約 20%，激勵股價上漲逾 3%，長榮航同步漲近 1%。



化工族群陸續公布去年財報，東鹼稅後大賺 6.71 億元，年增 2.8 倍，每股純益達 2.69 元，創 4 年來新高，今天在買盤追捧下，尾盤急拉攻上漲停板 60.2 元，續創近 14 年新高，其他化工股包括興農、和益、台肥、中華化等，漲勢也相當強勁。