〈俄烏衝突〉俄烏戰爭衝擊 蘋果傳下季iPhone SE產量大砍20%

知情人士透露，蘋果公司 (AAPL-US) 計劃削減下季 iPhone SE 產量，較原定目標減少 20%，成為俄烏戰爭和通膨攀升開始影響消費電子產品需求的初步跡象。

日經新聞報導，四名消息人士表示，蘋果推出新一代 iPhone SE 的時間不到三周，現在卻已通知多家供應商下季生產訂單減少約 200 萬 - 300 萬支，理由是需求不如預期。蘋果並將今年全年 AirPods 耳機的訂單大砍逾 1,000 萬副，原因是該公司預料需求溫和，希望壓低庫存。

Counterpoint Research 的數據顯示，去年 AirPods 的出貨量約 7,680 萬副，但知情人士說，今年整體出貨量可能會下滑。

蘋果還要求供應商將整個 iPhone 13 系列手機的產量減少幾百萬支，但聲稱此一調整是基於季節性需求。

一名蘋果供應商主管說：「蘋果對下季的看法偏保守，這不會令人感到意外；俄烏戰爭影響歐洲市場的（消費者）支出，消費者把錢存起來，用來購買食品、支付暖氣，這是可以理解的。」

蘋果此舉凸顯烏克蘭戰爭爆發後，科技業面臨的壓力日益沉重。從智慧手機、個人電腦（PC）到汽車產業，全球「晶片荒」衝擊各大產業，如今這場戰爭加劇晶片短缺的問題。

從美國、歐盟、日本、南韓到台灣，各國政府都對俄國祭出經濟制裁，石油、能源及原物料市場波動也影響供應鏈。迫在眉睫的通膨，可能進一步增加人們的生活成本，並引發企業對消費電子產品需求的擔憂。

烏克蘭戰爭爆發沒多久，蘋果就宣布暫停在俄國的所有產品銷售。IDC 的數據顯示，蘋果是俄國第三大智慧手機製造商，去年在俄國的 iPhone 銷量約 500 萬支，市占率為 16%。蘋果也是俄國第五大 PC 製造商。