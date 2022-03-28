〈油價波動〉上海封城引需求擔憂 國際油價跌逾7%

由於市場擔憂中國新一輪疫情封鎖措施以及對需求的潛在影響，國際油價周一（28 日）跌近 7%。

截稿前，西德州原油（WTI）期貨下跌 7.3，至每桶 105.58 美元，布蘭特原油 期貨下跌 7.04%，至每桶 112.16 美元。儘管周一油價下跌，但價格仍維持在每桶 100 美元以上。

中國是全球最大石油進口國，因此任何需求放緩都將對油價構成壓力。德國商業銀行周一報告表示，今天油價下跌是出於對需求的擔憂，因為上海已部分封鎖，另一原因也可能是俄烏兩國將舉行新一輪談判所致。

能源機構 Lipow Oil Associates 總裁立波（Andrew Lipow）稱，中國每天使用 1,500 萬桶石油，2021 年每天進口 1,030 萬桶，油價下跌的規模反映出投資人對中國疫情可能蔓延的擔憂，在石油市場試圖找到俄國石油替代品之際，中國疫情對需求產生重大影響。

自俄國 2 月入侵烏克蘭以來，石油市場波動加劇。國際能源機構警告，由於西方國價制裁讓買家避開俄國石油，4 月俄國美天 300 萬桶著石油產量面臨風險，不過分析人士指出，俄國目前仍在尋找買家，尤其是印度。

交易員表示，近期波動源於非能源市場參與者將原油作為通膨的避險工具，近幾周未平倉部位減少，使市場容易受到更大的盤中波動。