〈能源盤後〉沙烏地吉達油庫遭襲擊 原油逆轉收高 Brent原油本周漲近12%

新聞報導阿拉伯石油設施遭攻擊，再度引起市場擔憂全球原油供應，令原油期貨價格周五 (25 日) 逆轉收高，且本周 Brent 原油價格上漲近 12%。

雖然歐盟無法達成禁運俄羅斯原油的協議，讓原油價格走低，但市場對供應面的擔憂情緒仍讓本周原油創 3 周來首次收高。

能源商品價格

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.56 美元或 1.4%，收每桶 113.90 美元，本周上漲 10.5%。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.62 美元或 1.4%，收每桶 120.65 美元，本周上漲近 12%。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 2.4%，收近每加侖 3.47 美元，本周上漲 7.1%。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 4.115 美元，但本周仍漲逾 14%。

4 月交割的天然氣期貨價格上漲近 3.2%，收每百萬 Btu 5.571 美元，本周上漲近 15%。

市場推動力

據美聯社報導，葉門胡塞叛軍周五在一級方程式 (Formula One) 比賽前襲擊了位於沙烏地阿拉伯第二大城市吉達的一座油庫。報導補充，該油庫即為胡塞叛軍近幾日襲擊的同一座油庫。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示：「沙烏地阿美公司受攻擊的消息恰逢供應風險高於多年來水準之際，這只會使供需缺口更加嚴重。」

由於一些歐盟國家嚴重依賴俄羅斯石油，因此不願對俄羅斯實施石油禁運的制裁。

Flynn 指出，歐盟雖不能完全制裁俄羅斯石油，但吉達油庫遭攻擊的事件提醒市場，葉門胡塞叛軍有關閉阿拉伯石油生產的能力。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國和英國已經開始禁止從俄羅斯進口原油。

SPI 資產管理公司經營者 Stephen Innes 表示：「只有英美表態將不再向俄羅斯採購原油和石油產品，估計涉及的石油總量約為 90 萬桶 / 日。但隨著美國庫存繼續減少，很難做空石油，且未來肯定會出現更多的供應衝擊。」

然而，貝克休斯 (BKR-US) 周五報告，本周美國活躍的石油鑽井平台數量增加。

「現階段油價可能維持高度黏性，且最終會被推高，因為屆時中國會放寬所有防疫限制，以急追其他世界各國的方式趕上。」

與此同時，ING 大宗商品主管 Warren Patterson 報告指出，CPC 裏海石油管線公司表示，經過本周稍早因惡劣天氣而中斷後，俄羅斯黑海沿岸碼頭的原油裝載已經恢復。

美國拜登總統在布魯塞爾演說時宣布了一項協議，美國將增加跨大西洋的液態天然氣 (LNG) 運輸量，作為協助歐洲擺脫對俄羅斯天然氣依賴的長期計畫之一部分。

