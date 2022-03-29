〈財報〉成本侵蝕獲利、交車展望差 小鵬汽車上季財報憂喜參半

中國電動車製造商小鵬汽車周一（28 日）公布去年第四季財報，雖然營收、獲利均優於華爾街分析師預估，不過受成本上升、供應鏈問題影響，毛利率表現不佳，且第一季汽車交付輛展望也偏低，美股開盤前股價一度漲逾 5%，開盤後一路走跌。

截稿前，小鵬汽車 (XPEV-US) 盤中翻黑下跌 1.4%，每股暫報 26.67 美元。

小鵬汽車去年第四季營收（截至 12/31）年增 200.1%，超過 13.4 億美元（約人民幣 85.6 億元），優於分析師預估的 12.8 億美元，Q4 每股虧 0.11 美元，也優於分析師預估的每股虧 0.19 美元。

該公司第四季淨損報人民幣 12.9 億元，按非一般公認會計準則（non-GAAP）淨虧損為人民幣 11.98 億元；第四季毛利率約為 12% 左右，較前季的 14.4% 低，主因是受到成本上升與供應鏈問題（如晶片短缺）影響。

此外，小鵬汽車預估 2022 年第一季營收介在人民幣 72 億元至 73 億元之間、第一季汽車交付量約在 3.35 萬至 3.4 萬輛，遜於市場預計的 3.83 萬輛。

小鵬汽車去年全年營收年增 259.1% 至人民幣 210 億元，但去年虧損擴大 32% 至人民幣 49 億元，主因是去年大量開設門市、設置充電站與提高研發費用支出，導致銷售成本大幅提高。

小鵬汽車今年以來股價累積下跌 46%，除成本與供應鏈問題影響獲利，以及新一季的車輛交付不如市場預期的因素外，高漲的通膨與基準利率升高也讓投資人對估值較高的成長型股票興趣缺缺。

重要的是，美國證券交易委員會（SEC）曾公布五家因審查問題可能面臨下市的公司名單，進一步打擊投資人對中概股的信心，不過上述五家公司並未涉及電動車產業。

展望未來，小鵬汽車董事長何小鵬在周一晚間的業績發表會中表示，將在 2023 年推出兩個全新車型平台及其首款車型，分別是 C 級車平台與 B 級車平台。新平台會繼承並發展小鵬汽車電動化與智慧駕駛能力及製造技術，希望在增長潛力巨大的中高階市場涵蓋更廣泛的用戶群體。