聯準會鷹派態度嚇跑資金 投資等級債逆勢淨流入10億美元

聯準會鷹派態度推升公債殖利率彈升，根據 EPFR 統計，過去一周債市資金流向分歧，非投資級債與新興市場債單周仍呈淨流出狀態，僅投資級債則淨流入 10.6 億美元。

安聯投信表示，聯準會官員上周釋出可能在下次會議調高升息幅度、並可能開始縮減資產負債表相關言論，整體態度較之前更為鷹派，相關論調推升市場情緒指標－美國 10 年期公債殖利率單周走升 32 個基點收於約 2.47% 左右，並使全球主要債券資產單周多走跌。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，升息使美國 10 年期公債殖利率出現多波明顯走升，並對整體債市帶來影響、利率風險提高。

觀察各式主要債券資產表現，可發現多數債券今年以來都承受不小壓力，但其中短存續期的非投資級債則展現出較長天期債券更加抗跌的優勢，跌幅明顯較小，整體波動度也較低。

謝佳伶分析，在美國公債殖利率走升期間，短天期債券受到影響的程度較低，主要原因便為此類債券距離到期日期更近，期間受到市場利率波動對其價格影響的時間也較短。

謝佳伶表示，短天期非投資級債的發行企業通常因受惠於經濟成長帶來的穩定金流，多傾向盡快償清債務、贖回債券，使相關資金可以更快被釋出，進行再投資運用。

謝佳伶指出，在美國經濟基本面仍穩健、有望維持溫和擴漲狀態的前提下，雖通膨壓力仍在，但美國企業可受惠於經濟成長獲得較佳的現金流、再融資順利、獲利持續成長，進而可使債信改善、違約率維持相對低檔。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，俄烏衝突持續使總體經濟展望不確定性升高，供給面驅動的通膨壓力增溫，則將抑制家計單位與企業需求。高通膨與低需求對已充滿挑戰的政策環境增添難度，政策錯誤的風險也更為提高。面對高通膨、需求下滑與不穩定的政策前景下，突顯靈活多元資產布局的重要性。

