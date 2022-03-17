台美齊升息 金融業手握26兆元債券部位面臨短空壓力

美國聯準會 (Fed) 和台灣央行先後啟動升息，債券孳息會因此上升，促使債券價格下跌，據金管會今 (17) 日最新統計，銀行、證券商自營部位及保險業，到今年 1 月底，持有債券部位近新台幣 26 兆元，將面臨短空，但中長期來說，升息對金融業還是有利。

在升息環境下，不利債券投資、尤其是政府公債，因為升息會帶動債券殖利率上揚，造成債券價格下跌，金融業手中龐大的債券部位將面臨評價利益減少。

但中長期來說，升息對金融業仍是利多，在利率走升趨勢下，銀行業可提高存貸利差及獲取更好的海外債券投資收益；美國升息後，將推升美國十年期公債殖利率走高，只要是海外資產配置佔比超過 6 成的壽險業，新錢與再投資的投報率可望攀升，有助帶動經常性收益率，且保單宣告利率可拉升，有助提升壽險業新契約銷售動能。

據銀行局統計，去年底銀行持有的債券帳面價值是 6 兆 6777 億元，到今年 1 月底，銀行的債券部位提升到 6 兆 8494 億元，到 2 月進一步增加至 6 兆 9630 億元。

券商自營部分，證期局統計，去年 12 月底持有的外國債券帳列成本近 1318 億元，今年 1 月小幅增至 1339 億元，但 2 月降到 1261 億元。

保險局則僅統計到 1 月底的數字，壽險業去年底帳列的債券金額是 18 兆 8578 億元，今年 1 月底為 18 兆 8178 億元。保險局表示，壽險業雖然持續加碼海外債券，但同時間 OCI 項下債券評價利益減少，所以債券部位才會呈現減少。產險業部分，去年 12 月為 862 億元，今年 1 月底則微幅降至 856 億元。