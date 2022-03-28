〈台幣〉資金出逃亞幣全倒 爆量重貶1.42角收28.755元

受本土疫情擴大影響，台北股匯今 (28) 日上演雙殺走勢，外資瘋狂撤出，使得新台幣兌美元匯率直接摜破 28.7 元關卡，下探 28.772 元，終場重貶 1.42 角，收在 28.755 元，盤中及收盤雙雙寫下近 1 年 4 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值爆出 22.01 億美元。

亞幣今天全面倒地，台北匯市一早即湧現大量美元買盤，下午需求也相當強勁，使得新台幣兌美元匯率最低來到 28.772 元，貶值 1.59 角。

儘管出口商月底有實質拋匯需求，但完全擋不住貶勢，終場收在 28.755 元，貶值 1.42 角，為 2020 年 12 月初以來的最低價，台北外匯市場成交值 15.74 億美元，元太外匯市場成交值 6.27 億美元。

國內本土疫情多點爆發，加上上海實施分區封城，恐衝擊台廠生產出貨，引發投資人恐慌，台股今天一度崩跌逾 300 點，台積電等電子族群成殺盤重心，不過，航運、金融族群午盤強勢翻紅，加權指數終場跌點收斂至 156 點，收在 17520 點，月線及年線失而復得，外資轉為賣超 125 億元，三大法人同站賣方，共賣超 136.25 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，美元指數今天大漲 0.74%，日圓驟貶 1.76%，韓元及歐元分別貶 0.69%、0.66%，新台幣貶 0.49%，新加坡幣貶 0.33%，人民幣貶 0.12%，亞幣全面跳水。

紐約聯準銀行總裁、FOMC 票委威廉斯表示，Fed 可能需要更激進的升息應對高通膨，並稱若有必要，升息 2 碼會是一個選擇，再次替 5 月的貨幣政策會議大幅升息的可能敞開大門，10 年期美國國債殖利率 25 日飆升至 2 年新高。