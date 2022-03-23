〈房產〉熱錢湧動豪宅客區域換屋頻繁 內湖今年以來密集成交

內湖豪宅交易熱，實價揭露水岸豪宅「碧湖畔」又見新鄰居，23 樓戶今年 1 月以總價 2.35 億元成交，每坪 141.6 萬元，；而「文心 AIT」則在今年 1 月也傳交易，買家豐旭投資以總價 1.02 億元，無貸款買入 8 樓戶，每坪 89.7 萬元，市場專家指出，豪宅買家多半有地域性，習慣在熟悉的區域換屋。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，台北市內湖區受惠於內科園區，以及電視台群聚優勢，近年吸引不少藝人或企業主目光，甚至打破原本居住的地域性，跨區購買，尤其指標性的豪宅最能引發富豪收購慾望，例如「碧湖畔」、「樸山水澗」鄰碧湖環境清幽，享水岸景觀視野，目前也是內湖單價前兩名的豪宅；位於 City link 商圈的「文心 AIT」，近美國 AIT，維安規格高，頗吸引注重隱私和安全的特殊買盤。

雖然去年台灣官方頻頻祭出信用管制抑制房價，不過今年初，內湖三大豪宅仍不寂寞，除了內湖豪宅王「碧湖畔」、「文心 AIT」和「長虹天璽」都出現交易。張旭嵐表示，「碧湖畔」水岸景觀，對內湖區的豪客來說相當具有指標性，最高單價為 2014 年 12 樓的 162 萬元，登上實登以來內湖最高單價豪宅交易，而 2021 年成交每坪落在 130141 萬元之間，顯示近年行情穩健。

台灣房屋明湖特許加盟店店東蔡凱倫表示，「長虹天璽」物業管理比照帝寶，品質優良，隱私性高，且從大門到建築有 60 米的迎賓大道，中庭擁有生態池，公設還有 Lounge Bar、頂樓星空會館、戶外游泳池等，是西湖一帶非常頂級的豪宅規劃，吸引不少企業主、台商、名人等入住。

第一建經研究中心副理張菱育表示，近年央行積極加強選擇性信用管制，目前豪宅不論是自然人還是法人貸款，都只能貸款 4 成且無寬限期，而豪宅的貸款利率多年來都維持在 1.72% 起，仍屬低利率水準，不過近期央行升息一碼，對豪宅的貸款利率地板價可能提高至 1.97%。

以豪宅貸款 1 億元為例，貸款 30 年，在升息之前，每月本息平均攤還需繳約 35.5 萬元；升息後則增加至 36.8 萬元，每個月多支出貸款 1.2 萬元左右，不過這樣的金額，對富豪來說不會影響太大，寧願將資金做配置，在通貨膨脹的時代，不動產仍是相對較好避險的標的物之一。