藥華藥前2月稅後虧損3.66億元 每股虧1.32元

藥華藥 (6446-TW) 今 (25) 日依主管機關規定公告自結數，儘管旗下新藥 Ropeg 已在美國啟動銷售，但 2 月仍虧損 1.72 億元，虧損較去年同期增加，每股虧損 0.62 元；累計前 2 月則虧損 3.66 億元，每股虧 1.32 元。

藥華藥旗下新藥 Ropeg 去年底獲得美國 FDA 核准，用於治療成人真性紅血球增多症 (PV)，也是首個取得 FDA 核准所有成人 PV 患者均可使用的藥品，目前由美國子公司自行銷售，當新藥出貨給各通路商後，公司即可認列營收。

隨著新藥啟動銷售，藥華藥強調，去年底營收主要來自各通路商庫存備貨，今年則是美國各通路藥局及經銷商的補貨訂單，由於美國銷售以季報為主，預計第一季後才能反映實際營收與病人用藥數量。

此外，Ropeg 屬於罕見疾病用藥，藥價較高、年治療費用約 500 萬元，首要目標先提升美國保險覆蓋率，目前已陸續納入美國保險公司凱瑟集團及政府保險給付名單，力拚上半年保險覆蓋率達到 80%。

藥華藥去年第四季稅後虧損 8.87 億元，虧損較前一季、前年同期增加，每股虧損 3.41 元；去年全年虧損逾 1 股本、達 28.11 億元，每股虧 10.8 元。