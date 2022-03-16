藥華藥攜嘉義長庚醫院 創國內首座增生性腫瘤治療中心

藥華藥 (6446-TW) 攜手嘉義長庚紀念醫院，創立台灣首座增生性腫瘤 (MPN) 治療及研究中心，今 (16) 日舉行揭牌儀式，雙方將結合產學資源與研發能量，並透過各自 MPN 的開發技術擴大研究品項。

藥華藥表示，骨髓增生性腫瘤 (MPN) 是因造血幹細胞基因突變，導致血球異常增生的血癌，主要疾病包括慢性骨髓性白血病 (CML)、真性紅血球增生症 (PV)、原發性血小板過多症 (ET)、骨髓纖維化 (MF) 等。

據統計，台灣約有 1 萬名 MPN 病患，但該疾病相關的診斷與治療，目前仍存在未被滿足的需求。

藥華藥與嘉義長庚在 MPN 領域研發多年，嘉義長庚血液腫瘤科已開發用於 MPN 診斷及追蹤的檢測技術，可以準確檢測 MPN 基因突變量；藥華藥自行研發的新一代創新型長效干擾素，已陸續獲得歐盟、台灣、瑞士、以色列、韓國及美國 FDA 核准使用於成人真性紅血球增生症 (PV) 患者。

藥華藥旗下新藥 BESREMi 繼獲得美國國家綜合癌症網路 NCCN 入選治療指南後，再取得美國罕見疾病組織 NORD 行業創新獎。藥華藥執行長林國鐘表示，台灣是全世界第 5 個針對孤兒藥立法的國家，從草案到立院三讀僅花 41 天，創下國內立法先例，此次獲得國際肯定，也格外具有意義。

美國罕見疾病組織為球罕病組織龍頭，聚焦在 7000 多種罕病，病人數約 3000 萬人，該組職也與聯合國罕見疾病 NGO 委員會互動緊密。