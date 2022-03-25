控告空服員罷工案敗訴 長榮航：續上訴捍衛投資人員工權益

長榮航 (2618-TW)2019 年 6 月 21 日向台北地方法院遞狀，控告桃園市空服員職業工會 (桃空職工) 違反「勞資爭議處理法」，今 (25) 日一審判決長榮航敗訴，對此，長榮航深表遺憾，將於收到判決書與律師研究後，依法提出上訴。

長榮航控告桃空職工違反勞資爭議處理法，以設置勞工董事及維持日支費的間距條款當作罷工訴求之一，並進而發動突襲式罷工，造成公司營業損失逾 40 億，同時嚴重侵害旅客權益、毀損公司商譽。

長榮航強調，充分尊重工會活動，在罷工前協商過程中，已同意工會優化員工待遇等訴求，並陸續實施，然而，桃空職工最後甚至提出「設置勞工董事」此違反公司治理原則的訴求，當作罷工投票標的，反映其「以罷工為目標」的意圖，最終造成旅客蒙受損失與飛安疑慮，耗費大量社會成本，實非社會大眾、公司和大部分員工所樂見。

長榮航直指，桃空職工 2019 年中發起罷工，在當年航空景氣一片大好的環境下，造成營運莫大衝擊，營業損失逾 40 億元，直接影響全體員工年終和福利，而罷工半年過後的新冠肺炎疫情肆虐，航空業和旅遊業大蕭條，長榮航也無法倖免，公司對於類似此種無法掌控的因素，都得納入整體經營策略評估，以確保正常營運。

長榮航表示，肯定絕大部分員工的努力，與公司一同度過各種難關，關於本案將會繼續透過司法程序，捍衛 27 萬名股東和上萬名員工的權益。