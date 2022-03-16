藥華藥獲美罕疾組織年度大獎 並創台灣首座MPN治療及研究中心

藥華藥榮獲美國罕見疾病組織年度大獎 再創我國生技界里程碑

美國罕見疾病組織 NORD®(National Organization for Rare Disorders) 公布年度獎項，藥華藥（台灣櫃買中心股票代碼：6446）喜獲「行業創新」大獎。這不但是台灣第一個獲得此項殊榮的業者，更把本土研發的罕病新藥直接推上國際舞台，再創我國生技界的里程碑。

美國罕見疾病組織專責照顧 3,000 萬人，所罹患的 7,000 多種罕病，與聯合國罕見疾病 NGO 委員會互動緊密，更是全球罕病組織龍頭。2016 年聯合國舉辦研討會，就同時邀請 NORD 與台灣罕見疾病基金會（TFRD）發表演說。

藥華藥執行長林國鐘說，台灣與罕病極有淵源，是全世界第五個針對「孤兒藥」立法的國家，從草案到立院三讀僅花 41 天，創下國內立法先例，因此這次獲得國際大獎肯定，格外具有意義。這次同時獲獎的，還有美國上市公司 Apellis 等六家業者。

公司這次以新藥 BESREMi®（Ropeginterferon alfa-2b，簡稱 Ropeg）獲獎，但在此之前，BESREMi® 也獲得美國國家綜合癌症網路 NCCN（National Comprehensive Cancer Network）入選治療指南。法人認為，新藥連續獲得美國本土的肯定，對於全球業務推展均極有幫助。

攜手嘉義長庚醫院 創立台灣首座 MPN 中心嘉惠病患

此外，公司攜手嘉義長庚紀念醫院，創立台灣首座骨髓增生性腫瘤治療及研究中心，今（16）日舉辦揭牌儀式記者會，期許未來結合產學資源與研發能量共同深研骨髓增生性腫瘤領域的研究與發展、造福更多病患。

骨髓增生性腫瘤（MPN）是一種因造血幹細胞基因突變而導致血球異常增生的血癌，主要疾病包括了慢性骨髓性白血病（CML）、真性紅血球增生症（PV）、原發性血小板過多症（ET）、骨髓纖維化（MF）等。台灣約有 1 萬名 MPN 病患，但在 MPN 疾病的診斷與治療方面，目前仍存在未被滿足的需求。

藥華藥與嘉義長庚紀念醫院均在 MPN 領域深耕多年，嘉義長庚血液腫瘤科在相關臨床治療與學術研究經驗豐富，嘉義長庚血液腫瘤科、同時也是長庚大學醫學系教授以及中華民國血液病學會理事的陳志丞醫師，致力於 MPN 研究十餘年，帶領團隊開發用於 MPN 診斷及追蹤的檢測技術，可以準確檢測導致 MPN 的基因突變量，期待讓基因突變量檢測成為臨床治療評估的重要指標。

而由藥華藥自行研發的新一代創新型長效干擾素目前已獲歐盟、台灣、瑞士、以色列、韓國及美國 FDA 核准使用於成人 PV 患者並上市銷售，引起國內外 MPN 醫師及病患的高度迴響。