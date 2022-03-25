路迦攜板橋中興醫院布局細胞治療 兩癌症項目獲衛福部核可

路迦生醫 (6814-TW) 布局細胞治療領域再擴大，旗下汐止細胞中心與板橋中興醫院合作申請的特管辦法細胞治療計劃案獲得衛福部核准，包含以自體免疫細胞 (CIK) 治療實體癌第四期，以及治療第一期至第三期實體癌並經標準治療無效等。

路迦布局細胞治療領域，繼花蓮慈濟醫院、柳營奇美醫院、新光吳火獅紀念醫院後，與板橋中興醫院的合作案也完成審查，治療領域涵蓋十大常見癌症，包括第四期腦瘤、鼻咽癌、肝癌、非小細胞肺癌、第一至三期乳癌、胃癌、大腸直腸癌、子宮頸癌、卵巢癌、胰臟癌。

路迦 2017 年向日本生技公司取得免疫細胞療法技術，其技術 LuLym-T 細胞治療是用記憶型 T 細胞，具高度專一性、可辨識癌細胞，並有再生功能，當癌細胞初期復發時即可第一時間來殲滅。

政府近年積極推進再生醫療三法，讓細胞治療走向異體化、自動化、量產化，其中，再生醫療製劑管理條例主要管理製劑與產品，並納入暫時性許可制度，把已經進行臨床二期試驗、被視為臨床上有需求的細胞療法，有機會讓沒有治療選擇的病人提早使用。

路迦看好再生醫療三法通過後，有助推廣旗下 LuLym-T 細胞治療技術，再者，路迦為台灣唯一與全台 13 家醫療院所合作，且汐止細胞中心的細胞製備場所已取得核可，年產能可達 3600 劑，有望進一步擴大細胞治療市佔率。