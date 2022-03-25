谷歌開放Spotify用自家付費系統 有利線上約會App

過去一年 Alphabet 和蘋果 (AAPL-US) 因 App 商店向開發者收取的費用，面臨反壟斷訴訟，Alphabet 終於對此做出明顯讓步。

因應反壟斷擔憂，Alphabet 旗下谷歌 (GOOGL-US) 與串流媒體平台 Spotify (SPOT-US) 達成協議，開放 Spotify 在 App 中提供自家付款服務，用戶將可選擇透過 Spotify 的支付系統付費，或照舊使用 Google Play Billing 進行支付。

谷歌表示，與 Spotify 的合作是由少數開發商參與的試行，旨在探索一套用戶可直接向開發者付費，同時又不損傷谷歌「投資生態系統能力」的方式。谷歌也計劃在其他選定國家探索用戶付款選擇。

Benchmark 分析師 Matthew Harrigan 表示，這是在反壟斷議題下，app 商店對傭金的明顯讓步。

統一收費有利部分 app 業者

先前為了規避 app 商店的高額傭金，Spotify 不讓用戶在 app 上註冊高階服務，必須直接在 Spotify 官網上註冊。

Harrigan 寫道，谷歌最新讓步有利於 Spotify，因為如此一來可以減少與用戶的溝通摩擦，尤其因為在 Spotify 眾多成長最快的國際市場中，Android 平台首屈一指。

Spotify 和谷歌沒有透露 Spotify 是否需要向谷歌支付 in-app 付費服務費用。摩根大通分析師 Cory Carpenter 和 Doug Anmuth 認為，Spotify 需支付費用，但可能低於目前既定的服務費。

如果谷歌實施較低費用，這對其他支付高額費用的 app 開發商來說可能成為正面的先例，例如在線約會程式 Match Group (MTCH-US) 和 Bumble (BMBL-US) 等 in-app 付款較高的 app。

Match 周四大漲 4.46%，收 107.06 美元；Bumble 漲逾 2% 至 28.9 美元。

分析師認為，谷歌最終可能會訂定統一的服務費，不再依照 app 個案決定費用。

各國政府態度

去年 7 月，美國有 3 個州因收費問題起訴谷歌，促使谷歌將定期訂閱的 30% 傭金調降至 15%。美國會考慮針對 app 商店立法，而歐盟準備通過強制替代支付的法律。

南韓已頒布法律，禁止營運者強制開發商使用 in-app 付費系統，谷歌也啟用替代付費系統作為回應，但對該替代付費系統收取 11% 費用。

Carpenter 和 Anmuth 補充，他們雖不認為蘋果會跟進谷歌的做法，尤其因為蘋果不與個人開發者進行交易，但谷歌的作法肯定會讓蘋果感受到壓力。

