遭SEC列入退市名單 微博表示將評估各種可能選項

中國社群媒體平台微博公司 (WB-US) 周四 (24 日) 表示，將考慮評估選項，以回應美國證券交易委員會 (SEC) 將其列在面臨退市風險的名單中的問題。

微博也表示已於 2021 年 12 月 8 日在香港二次上市，代碼為 9898，在美發行的 ADS 可與港股雙向流通。

長期以來，華盛頓一直要求完全審計在美上市的中國企業財務，但北京以國家安全為由，禁止外國檢查當地會計師事務所的工作文件。

美國國會通過《外國公司問責法》(HFCCA)，迫使 SEC 將任何不遵守規定的公司退市。去年 12 月，SEC 敲定了根據 HFCAA 將中國企業除名的規則，並表示已確定 273 家處於風險中的公司，但未點名。

本月稍早，SEC 首次點名了其中 5 家可能面臨退市的公司，包括肯德基營運商百勝中國控股 (YUMC-US) 和生技公司百濟神州 (Beigene Ltd)(BGNE-US)；SEC 於周三 (23 日) 將微博添加到列表中。

百勝中國控股表示，在美國當局表示未能提供審計文件後，它可能不得不在 2024 年之前從紐約證券交易所退市。

據傳中國監管機構已要求包括阿里巴巴 (BABA-US)、百度 (BIDU-US) 和京東 (JD-US) 在內的一些在美上市的公司為更多的審計披露做準備，因為北京正在加緊努力確保國內公司繼續在紐約上市。