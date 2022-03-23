關注戰爭和通膨 10年期美債殖利率小跌 但仍站穩2.37%

由於擔憂烏克蘭戰爭和通膨，10 年期美國國債殖利率周三 (23 日) 上午小幅下跌，但仍徘徊在 2.37% 以上。

美東時間清晨 7 點，指標 10 年期美國國債殖利率小跌 0.7 個基點至 2.37%。30 年期美國國債殖利率小升 0.8 個基點至 2.6%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

自本周聯準會 (Fed) 主席鮑爾在討論如何應對通膨時發表強硬言論之後，10 年期殖利率就開始飆升。

鮑爾表示，Fed 將準備比原先預測的更積極地升息。Fed 上周宣布自 2018 年以來首次升息。

鮑爾定美東時間周三上午 8 點在 2022 年國際清算銀行創新峰會上，就數位世界央行行長面臨的新挑戰發表另一場演講。

投資人還繼續關注烏克蘭的事態發展。美國總統拜登將於周三前往布魯塞爾，周四 (24 日) 將出席北約緊急峰會，會見七國集團領導人，並在歐洲理事會會議上向歐盟領導人發表講話。

國家安全顧問沙利文 (Jake Sullivan) 周二 (22 日) 表示，拜登和歐洲領導人將在本周訪問布魯塞爾期間宣布對俄羅斯的新制裁以及加強現有制裁的新措施。

周三將公布的數據，2 月新屋銷售數據定美東時間上午 10 點公布。

周三將拍賣 300 億美元的 119 天期票據、160 億美元的 20 年期債券和 220 億美元的 2 年期浮動利率票據。