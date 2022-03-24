IC價量齊揚 全球前10大IC設計業者去年營收衝破千億美元

研調機構 TrendForce 今 (24) 日指出，2021 年受惠各類終端應用需求強勁，加上晶圓產能缺貨，全球 IC 產業嚴重供不應求，帶動晶片價格上漲，拉抬全球前 10 大 IC 設計業者營收達 1274 億美元，年增 48%。

觀察去年排名，輝達 (NVDA-US) 超越博通 (AVGO-US) 成為第 2 名，台廠聯詠 (3034-TW) 與瑞昱 (2379-TW) 分別上升至第 6 及第 8 名，原先排名第 10 的戴樂格 (Dialog) 則因被瑞薩 (Renesas) 收購，由奇景 (HIMX-US) 補上。

高通 (QCOM-US) 去年手機系統單晶片 (SoC)、物聯網晶片兩大產品線業績分別年增 51%、63%，加上射頻與汽車晶片業務多元發展，全年營收達 293.33 億美元，年增 51%，穩坐全球第一。

輝達實施軟硬體整合，展現「全運算平台」的企圖心，遊戲顯卡與資料中心業績分別年增達 64%、59%，全年營收衝上 248.85 億美元，年增 61%，成功擠下博通，攀升至全球第二大 IC 設計公司。

博通則受惠網路晶片、寬頻通訊晶片、儲存與橋接晶片業務穩定成長，去年營收 210.26 億美元，年增 18%，位居全球第三大。

聯發科 (2454-TW) 則是全球前 5 名中唯一一家台廠，受惠手機系統單晶片 (SoC) 策略精準，加上 5G 滲透率提升，手機產品線業績激增 93%，推升全年營收達 176.19 億美元，年增 61%，排行全球第四。

超微 (AMD-US) 因 Ryzen CPU、Radeon GPU 銷售暢旺及平均銷售單價提升，中央處理器與繪圖處理器的營收年增 45%，加上雲端企業需求加速，企業端、嵌入式暨半客製化部門營收年增 113%，帶動全年營收達 164.34 億美元，年增高達 68%，排名全球第五。

聯詠系統單晶片與顯示驅動晶片兩大產品線雙雙成長，且因規格提升、出貨量增加，以及漲價效益，營收達 48.36 億元，年增 79%，增幅為前 10 名之最；瑞昱也受惠網通與商用型筆電產品需求強勁，加上音訊與藍牙晶片表現穩定，營收年達 37.67 億元，年增達 43%。

奇景去年隨著大、中、小尺寸驅動晶片業績同步成長，加上驅動晶片導入車用面板有成，全年營收達 15.47 億美元，一舉超過 15 億美元，年增 74%。

展望 2022 年，研調認為，超微完成收購賽靈思 (Xilinx) 後，後續將由其他業者補上，且高效能運算、網通、高速傳輸、伺服器、汽車、工業應用等需求持續增加，也將為 IC 設計業者帶來商機，帶動總體營收持續成長。

不過，今年全球因面臨長短料修正、晶圓代工費用提升、地緣政治的衝突與通膨問題，恐不利經濟成長，衝擊疲弱的消費電子市場，因此如何在既有產能保持產品銷售動能，成為今年各大業者的課題。