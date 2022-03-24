元太擁彩色電子紙、ESL雙動能 法人目標價首度衝破200元

電子紙大廠元太 (8069-TW) 受惠電子書閱讀、ESL(電子貨架標籤) 需求成長，今年營運可望續強，日系外資今 (24) 日出具報告，看好彩色電子紙、ESL 需求成長將是元太今明年兩大動能，重申買進評等，目標價調升至 193 元，本土投信同樣看好元太在電子紙領域具領導優勢，目標價首度喊上 200 元。

日系外資表示，電子紙需求動能將延續至今明兩年，其中，彩色電子書閱讀器、ESL(電子貨架標籤) 需求成長，可望支撐元太營運進一步提升，其中，各大企業、零售商為降低通膨成本，更將加速採用 ESL(電子貨架標籤)、提高滲透率。

日系外資認為，元太新材料產能多數已被客戶包下，依公司規劃，有 2 條新材料產能將在下季投產，另 1 條則在年底上線，不過考量客戶驗證時間，今年整體材料產能僅能增加 1.3-1.5 倍，待明年產線全數開出下，整體貢獻將再提升。

日系外資也說，元太今年與 BMW 合作展示採用電子紙技術的可變色概念車款，短期還難貢獻業績，但象徵元太在電子紙領域具備主導地位，一口氣將目標價從原本 124 元上調至 193 元，維持買進評等。

本土法人同樣看好彩色電子紙技術成熟後，將可望帶動新一波閱讀器換機潮，加上零售商店採用 ESL 滲透率提升，元太因具有電子紙材料獨家專利、壟斷地位，營運正向趨勢明確，維持買進，目標價上看 200 元新高價。

展望今年，元太釋正面展望，由於近期上游材料開始有降價空間，看好上半年營運將優於去年同期，毛利率也可望同步回升，今年資本支出將因有產線擴充、新廠辦規劃，估較去年翻倍達約 50-60 億元。