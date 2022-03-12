元太去年每股賺4.53元創十年高 擬配3.2元現金股利

電子紙大廠元太 (8069-TW) 11 日公布去年財報，受惠彩色電子紙應用發酵、電子貨架標籤等需求成長，第四季純益達 13.65 億元、每股賺 1.2 元，累計去年賺進 51.5 億元、年增 43%，創下近十年新高，每股純益 4.53 元，董事會也通過去年盈餘分配，每股擬配 3.2 元現金股利，以週五收盤價 132 元計算，殖利率約 2.42%。

元太去年第四季營收達 67.67 億元，季增 53.92%、年增 58.94%，毛利率 42.17%，季減 0.23 個百分點、年減 3.53 個百分點，營益率 17.89%，季增 5.91 個百分點、年增 3.73 個百分點，稅後純益達 13.65 億元，季增 11.37%、年增 34.54%，每股純益 1.2 元。

累計元太去年營收達 196.5 億元，年增 27.9%，毛利率 43.7%，年減 2 個百分點，營益率 15.39%，年增 3.36 個百分點，稅後純益達 51.5 億元，年增 43%，每股純益 4.53 元，創下近十年新高。

展望今年，元太看好，隨著黑白、彩色電子紙需求持續放大，包含電子紙閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨架標籤 (ESL) 都將成長，加上新產線逐步到位，今年營運將再優於去年，且現階段正在建置的新產能也幾乎都被客戶包下，能見度最遠已達年底。

產能擴充方面，元太規劃在既有兩條材料產能外，在新竹再設立四條新材料產線，第一條已在去年底到位，第二條、第三條產線則預期在第二季到位，最後一條則估今年底開出，屆時總材料產能將達六條，整體材料產能也將較去年增加 1.3-1.5 倍。