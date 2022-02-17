元太助攻 轉投資生技廠Nuclera完成B輪募資

電子紙大廠元太 (8069-TW) 近年積極擴大布局生物科技領域，去年透過換股方式成為生物科技公司 Nuclera 最大單一股東，近期 Nuclera 也完成最新 B 輪募資，共獲得 4250 萬美元 (約新台幣 11.8 億元)，可望加速桌上型蛋白質與基因合成生物列印 (bio-printer) 開發，最快今年產品就可望商業化。

Nuclera 最新一輪 B 輪募資，除元太參與外，包含 M&G、Amadeus Capital Partners、RT Partners、Future Planet Capital、英國商業銀行未來基金、GK Goh 等投資機構皆有參與。

Nuclera 表示，募得資金將用於 eProtein 桌上型生物蛋白質列印平台開發，可望加速蛋白質合成技術發展，而該技術是由旗下 eDrop 數位微流體技術與元太共同合作開發，未來可望應用在製藥、生物科技、農業、合成生物學等領域。

元太去年以每股 22.58 美元，將旗下微流體技術作價取得 Nuclera 約 110.71 萬股權，總價值約為 2500 萬美元 (約新台幣近 7 億元) 股權，一舉躍升成最大策略股東，根據元太最新財報披露，累計共取得 Nuclera 約 26.5% 股權。

隨著 Nuclera 完成最新募資，可望進一步加速產品開發、商品化進程，對於投資 Nuclera 效益，元太表示，仍以 2022 年將產品推到市場為目標，相關進展符合預期，至於後續營運認列，因採用權益法，將認列在業外投資收益。