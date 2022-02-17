元太電子紙技術報捷 獲國際暗空協會認證

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (17) 日宣布，電子紙獲得國際暗空協會 (IDA) 的暗空 (Dark Sky) 認證，為全球首個榮獲國際暗空協會認證的顯示技術，元太表示，電子紙反射式顯示特性，是透過環境光源顯示螢幕畫面，並不自發光，可望在智慧城市應用中扮演關鍵角色。

元太董事長李政昊表示，很榮幸獲得 Dark Sky 認證，目前元太環保永續的電子紙應用已遍布全球數千個交通運輸、公共區域，提供能降低光害與節能的顯示解決方案，也符合各國 ESG 永續發展承諾。

元太表示，隨著智慧城市發展，各大城市致力在提供即時資訊、智慧溝通體驗同時，達到生態環境保護、城市美學平衡等挑戰，包含評估智慧城市解決方案所產生的碳足跡、照明所需的電力消耗量等。

元太進一步指出，根據全美州議會聯合會 (NCSL) 資料，截至 2016 年，美國哥倫比亞特區、波多黎各等至少 17 個州均已制訂降低光害的相關法律，看準相關商機，元太將積極把低碳、反射式、不發光的電子紙導入智慧城市應用，未來也會結合太陽能、再生能源等供電系統驅動產品。

營運方面，元太看好隨著黑白、彩色電子紙需求持續放大，今年營運審慎樂觀，且新產能也已被客戶包下，訂單能見度最遠已達年底，營運不淡，1 月營收也在遞延訂單出貨下，創下近八年同期新高，達 23.47 億元，月增 7.4%、年增 50.6%。