〈大同高層異動〉完成階段性任務 何春盛公開信向新經營團隊提4點期許

大同 (2371-TW) 總經理何春盛，繼昨天記者會後，今 (14) 日也對外發出聲明，當中除了提到擔任總座半年所達成的階段性任務外，並提出 4 點期許，祝願今後接棒的經營者能夠把大同經營得更好，善盡企業社會公民的責任，照顧忠誠奉獻的員工，讓大同成為真正的台灣之光。

何春盛聲明全文如下：

昨日我偕同大同盧明光董事長，宣布將於 2021 年 12 月 21 日辭去大同公司總經理職務，謝謝許多好友來電關心。

春盛自 2021 年 6 月 21 日接任公司總經理至今約半年，我們算是已完成階段性目標，包括九大事業部全都實現獲利，扭轉多年虧損並積極加大新能源事業部投資，並育成電動車馬達新事業單位，設計各 BU 之阿米巴組織，落實「化大為小充分委任」之阿米巴組織改造，上周並已完成 2022 年年度計劃，營收兩位數成長，獲利更有大幅成長。

首先，我要感謝盧董事長的充份授權，讓我放手改造企業文化、激勵員工士氣、調整事業部成為阿米巴組織。其次，我要感謝大同公司三千多名員工，與我共同改造百年大同；最後，更要感謝媒體朋友給我們組織改造的正面的肯定，讓員工們能重新找回自信心與百年大同的榮譽感。

大同是所有台灣人的共同驕傲與回憶，所有台灣人都期盼百年大同再度偉大。我更認為百年大同是全台灣人的共同資產，大家都有責任保護它。

百年企業留下來的是文化與傳承，經營者都只是個過客，唯有一棒接著一棒才得以永續經營下去；我非常慶幸能在這傳承的歷程中，盡到一棒的責任，也祝願今後接棒的經營者，能夠把大同經營得更好，善盡企業社會公民的責任，照顧忠誠奉獻的員工，讓大同成為真正的台灣之光。

最後，我宣布將捐出我在大同公司總經理六個月任內的全部薪資淨所得給我的母校－大同大學，以作為鼓勵大同大學優秀畢業生加入大同公司行列的獎勵金，讓大同再度偉大！