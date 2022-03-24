〈俄烏衝突〉停止在俄銷售 Adobe下調財測 股價重挫近10%

軟體公司 Adobe (ADBE-US) 周三股價重挫近 10%，此前該公司因應停止在俄銷售的行動，調降本財年預期。

Adobe 於本季首日 (3 月 4 日) 表示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，公司將停止在俄羅斯和白俄羅斯的新銷售。周二收盤後，Adobe 發布第一季財報，並稱由於停止在俄國的銷售，將 2022 財年經常性收益 (ARR) 預期調降 7500 萬美元。

儘管 Adobe 將繼續在烏克蘭銷售產品，但預料當地的數位媒體 ARR 會再減少 1200 萬美元，總共減少 8700 萬美元。Adobe 預期 2022 財年營收 43.4 億美元。

因應 Adobe 的最新數據，德意志銀行和 Piper Sandler 等券商分析師調降該股的目標價。德意志分析師將目標價從 660 美元調降至 575 美元，而 Piper Sandler 則自 600 美元下調至 545 美元。

Adobe 周三大跌 43.55 美元或 9.34%，收 每股 422.90 美元。這是過去 3 個月來，該公司第二回出現 2 位數的跌幅。去年 12 月，Adobe 公布的第一季財測遜於預期，也導致股價暴跌。

截至周三，Adobe 已自去年 11 月觸及的史上高點下跌近 39%。然而，儘管 2022 財年的財測下調，Adobe 發布的第一季營收仍高於預期。