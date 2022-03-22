義隆旗下義明報捷 P-Sensor導入美系XR大廠

義隆 (2458-TW) 今 (22) 日宣布，轉投資義明科技進軍元宇宙 (Metaverse)，目前超低功耗的近接感應器(P-Sensor) 已導入美系 XR 平台大廠，後續將推廣到相闗系統組裝廠，也有多款晶片支援並陸續量產出貨。

義明表示，觀察近年 AR/VR 系列產品，在光學技術進步下，現今頭戴式裝置已經在小型化、輕量化方面，獲得明顯的進步，此次推出的 P-Sensor 可偵測頭戴式裝置是否在使用中或已移開，對裝置省電管理非常重要。

義明晶片以 1 立方毫米的體積，小於 10 微安培的操作電流，領先業界，可延長 3 倍的操作時間，並內建串擾光線補償功能 (crosstalk compensation)，讓系統廠可以在產線進行串擾校正，大幅降低組裝公差產生的不良率，目前終端裝置已在日前的 MWC 展覽會中展出。

另外，在 AR 應用時，使用者對顯示影像體驗非常敏感，如室外環境光很亮時，影像顯示也要增亮，反之在低照度時，影像顯示要避免過亮傷眼，環境光感測器可調整電子產品螢幕亮度達人類眼睛可接受的程度，除可節省能源，也可延長電池壽命。

義明科技的環境光感測器 (Ambient Light Sensor)，不僅尺寸小，也可偵測到 0.001 Lux(勒克斯照度單位)，展現晶片優異的性能，另外，公司手勢感應器也提供演算法参考軟體，配置在各種物聯網裝置多年，可望在頭戴式裝置提供關鍵的人機界面方案。