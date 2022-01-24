美時韓國子公司Alvogen Korea 癌症生物相似藥取得核可

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (24) 日宣布，旗下韓國子公司 Alvogen Korea 癌症生物相似藥 Alymsys，取得韓國食品與藥物安全局 (MFDS) 核可，將搶攻當地 1 億美元市場。

美時表示，Alvogen Korea 為繼三星生物 (Samsung Bioepis) 及輝瑞藥廠 (Pfizer) 後，第三家在韓國取得此項癌症生物相似藥核可的藥廠，也是第二家與原廠產品相同、完整適應症核可的藥廠。

根據研調機構 IQVIA 統計資料，2020 年原廠藥 Avastin 在韓國銷售金額約 1 億美元，隨著癌症病患逐年增加、生物相似藥選擇越來越多，預估未來每年銷售金額將平均增加 4%，目前韓國已有約 200 家醫院使用其藥品成分 bevacizumab 來治療癌症。

總經理 Petar Vazharov 表示，Alvogen Korea 的生物相似藥 Alymsys，是第一個在亞洲取得核可的癌症生物相似藥產品，用於多種癌症治療，如結腸癌及肺癌等，可以單獨用藥或與其他藥物合併使用。

Petar Vazharov 指出，bevacizumab 在韓國癌症用藥市場，每年銷售額超過 1 億元，隨著藥證到手，也是當地第三家取得此項產品核可的藥廠，將提供韓國病患癌症生物相似藥的新選擇。