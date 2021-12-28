美時擴大產品線 擬斥8億元取得Alvogen Pharma特別股、一席董事

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (28) 日宣布，為擴大產品線並縮短 505(b)2 新藥開發時程，擬投資 3000 萬美元 (約新台幣 8.29 億元) 取得母公司艾威群集團旗下美國業務公司 Alvogen Pharma 特別股股權，預計明年首季完成交易後，美時將可取得 Alvogen Pharma 一席董事。

Alvogen Pharma 預計籌資 2 億美元，資金將用於加速旗下 505(b)2 新藥的研究發展與上市行銷，同時強化困難學名藥、針劑及胜肽等高門檻製劑的多元化產品組合。

財務副總沈燁表示，根據此次特別股股權發行條件，後續 3 年內每年至少有 18% 特別股股息，此外，Alvogen Pharma 規劃未來 2-3 年 IPO，屆時特別股將可轉換成普通股，美時將持有 Alvogen Pharma 8.5% 股權。

Alvogen Pharma 已上市超過 50 個產品，其中包括美時旗下戒毒癮用藥 Buprenorphine/Naloxone 舌下含片，沈燁補充，Alvogen Pharma 為提升市場競爭力，近期發展風險較高的 505(b)2 新藥，目前已有 2 項藥品取得美國藥證並在本季上市，還有兩項則在申請藥證中。

沈燁進一步表示，雙方未來將在中樞神經 505(b)2 新藥進行合作開發，由 Alvogen Pharma 提供研發技術，美時則可協助藥品上市註冊、專利訴訟等，未來也將相關藥品引進亞洲市場，擴大產品線。