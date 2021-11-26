美時大股東引進泰商入股 總交易金額4.75億美元

美時 (1795-TW) 今 (26) 日公告，為拓展東南亞等國際市場，大股東 AEMH 控股公司引進泰國生技投資公司 Innobic 入股，將與原主要股東、母集團艾威群董事長 Robert Wessman 成立的國際藥業投資機構 Aztiq 並列 AEMH 兩大股東，此次股權交易金額 4.75 億美元，預計明年首季完成交易。

美時大股東 AEMH 控股公司 (Alvogen Emerging Market Holdings Limited)，原始股東包括財務性投資人 CVC Capital Partners(CVC)、Temasek Holdings of Singapore(Temasek) 以及 Aztiq，股權各三分之一。

Aztiq 今日與泰國國家石油公司 (PTT)100% 子公司生技投資 Innobic (Asia) Company Limited(Innobic) 簽署股權收購協議，雙方共同取得 AEMH 所有股權，Innobic 將取代 CVC 及 Temasek，並與 Aztiq 成為 AEMH 最大股東。

美時表示，泰國生技投資公司 Innobic 今年 4 月就以私募新股的方式，斥資 5000 萬美元投資美時，經過半年看到經營團隊的營運績效與策略，Innobic 決議進一步投資 AEMH。兩大產業策略性投資人 Aztiq 與 Innobic 加入後，將有更多資源拓展全球市場，尤其是泰國、越南、菲律賓、馬來西亞等東南亞地區。

美時成為台灣營收規模最大的學名藥公司，順利從傳統在地藥廠轉型聚焦在癌症用藥的國際化與全球化的價值型學名藥廠，隨著財務性投資人 CVC 與 Temasek 完成階段性任務後，Robert Wessman 積極引進產業策略性投資人，持續帶領公司達到全球學名藥廠的領導者目標。