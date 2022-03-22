〈智慧城市開展〉遠傳看好三大動能 今年新經濟營收持續年增逾1成

2022 智慧城市展今 (22) 日登場，遠傳 (4904-TW) 以「遠傳大人物，5G 新高度」為主軸參展，總經理井琪表示，看好智慧城市、遠距診療、數位轉型三大動能提升下，今年新經濟營收將持續雙位數成長。

遠傳新經濟營收比重中，去年企業比重已攀升至 51-52%，超過消費比重，今年新經濟營收將持續年增雙位數，成長動能包括智慧城市、遠距診療以及數位轉型，其中，智慧城市應用非常多，尤其能源相關應用需求最強勁。

遠距診療則是多與政府單位合作，井琪舉例，目前已與衛福部攜手，在偏鄉地區架設遠距看診，預期未來都市也會有行動不便者，會需要遠距診療相關應用，加上長照機構、醫院等都會是未來有機會合作對象。

井琪表示，許多國家與企業對數位轉型需求迫切，如改善內部結構，將原有的伺服器轉上雲，另外依據公部門性質，對於大數據有不同分析，此外，交通監控也看到許多數位轉型需求。

至於與亞太電 (3682-TW) 合併後，對於智慧城市應用是否重疊，對此，井琪認為，未來合併後，兩家電信所做的智慧城市相關應用可以截長補短。

遠傳在智慧城市展中，展出自行開發的能源管理系統 (EMS)，結合智慧能源管理知識與經驗，協助政府、校園、住宅、大樓及廠房等建築監控用電量，達到有效能源管理與能源生產計劃。

井琪提到，公司取得 9 縣市班班有冷氣專案，除了提供超過 1000 所學校冷氣外，更導入能源管理系統，預計可年減 2295 噸碳排，省下 10% 電力。

另外，遠傳用電量以基地台最多，因此在佈建 5G 網路時，即透過 AI 大數據選點和優化網路，一年減少 6000 萬度用電和 3 萬噸碳排，相當於 77 座大安森林公園的年碳吸收量。