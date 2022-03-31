金融監管+ESG評級 雙重推力驅動金融市場正循環

ESG 投資熱潮來襲，企業及個人如何憑藉 ESG 數據金礦提升投資效益、增加企業利基？

《鉅亨網 ESG 標竿企業風雲榜》採用全球最大金融數據提供商之一《路孚特 REFINITIV》的評級資料， 並邀請到 REFINITIV 總經理徐正濤（Gary Zee）分享來自全球資本市場最前線的第一手觀察。

「ESG 不只是熱門話題，而且正在成為主流。」提及資本市場的未來趨勢，Gary 開宗明義地指出。全球各大交易所要求上市公司揭露 ESG 相關資訊，已是金融監管的大勢所趨，未來 ESG 報告就像現在的財務年報一樣，會是上市公司的基本公開資訊。而隨著投資人對企業 ESG 表現的關注日益升溫，瞭解 ESG 報告中需要揭露哪些資訊、如何揭露，更成為企業當前的關鍵課題。

洞察評級方式 晉身 ESG 優等企業

根據 REFINITIV 的統計數據，截至 2021 年 6 月， ESG 資產的總投資金額已達 45 萬億美元，大量的資金正湧入相關類型投資，引發的連鎖效應是，有資金需求的企業不得不正視自身的 ESG 表現，因為 ESG 評級越高、評分越好，越有機會為企業帶來更多投資和更好的融資條件。

然而究竟要怎麼做，才能被評價為「ESG 表現良好」的企業？Gary 表示，雖然這個問題沒有絕對的答案─例如 REFINITIV 的評分方法在不同產業就有不同的計算權重─但仍有跡可循，例如全球報告倡議組織（GRI）和永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board, SASB），都是全球公認的準則，也採納在 REFINITIV 的評分方法中，他建議企業可以從這方面開始著手研究瞭解，並回頭清點這些資訊散步於企業內部何處，進一步思考如何公開發布。「這只是個起點，更重要的是逐年優化，提升資訊的精準度。報告越準確，所獲得的分數就可能越高。」

REFINITIV 加碼投資 ESG 數據 海量資訊「以事實為憑」

身為全球最大的金融數據提供商之一，REFINITIV 從 2002 年左右就開始收集 ESG 數據，試圖為客戶提供更多資訊。Gary 說明：「REFINITIV 是一家資料分析公司，我們的客戶主要由金融專業人士組成，當時 ESG 被視為提升決策精準度的輔助資訊，如今，ESG 已經成為主流，也是許多投資人不可或缺的資訊金礦。」

目前 REFINITIV 數據庫覆蓋了全球 11,000 多家上市公司，約占全球市值達 90%，並涵蓋所有主要財務指標，收集多達 500 個以上不同 ESG 指標，由超過 400 位分析師收集、計算、分析資料；在這 500 多個資料點中精選 187 個項目，作為計算 ESG 評級的基礎。REFINITIV 專有評分方法的另一個特色是「基於事實」，AI 和分析師會在公共領域蒐集公開可用資訊，包括所有新聞事件，並以專業人員進行查核驗證，再以這些事實資訊為基礎形成 ESG 評級，不參雜 REFINITIV 或研究人員自身觀點或評估。

Gary 補充：「除了持續投入更多資源，我們也開始關注私人公司，讓這些不在交易所進行交易的公司也能獲得 ESG 評級，「任何公司，只要公開揭露相關資訊，REFINITIV 就能獲得這些資訊，計算該公司的 ESG 評級。」另外，目前 REFINITIV 與富時羅素同屬於 LSEG 集團。 永續金融和投資是 LSEG 集團的主要優先事項，Refinitiv 和富時羅素的結合為金融界帶來了有更深入的覆蓋範圍和透明度的 ESG 內容。通過額外的覆蓋範圍、國家級 ESG 評級和對公司產品可持續性之更深入的洞察，滿足客戶的需求。」

ESG 資訊助攻 提升投資決策精準度

國內外的眾多資料都顯示，ESG 表現和企業營運績效有高度正相關，例如臺灣第七屆公司治理評鑑前 5% 的企業在 2020 年 EPS 平均 4.92 元，就大幅優於全體受評公司的平均 3.32 元。對於投資者而言，瞭解 ESG、借助 ESG 評級，則有助於在眾多投資選項中做出明智決策。例如 REFINITIV 的投資評級分為環境（Ｅ）、社會（Ｓ）、公司治理（Ｇ）和綜合性評分，共四項評分，Gary 建議投資人先根據有意投資的領域或產業，判斷哪一項評分最為重要，像是好的領導能力往往能帶領一家企業走向成功，如果投資人專注於尋找擁有強大領導力的企業，可能就會特別關注公司治理（Ｇ）這個面向。

此外，從歐盟宣布碳關稅到去年底的 COP26，全球拚永續經營開始直接影響企業營運成本和競爭力，不少綠色商機也因而浮現，例如新能源車在該趨勢下，市場倍數成長，特斯拉靠賣碳權就讓財報轉虧為盈，也讓產業相關的資訊系統、電池廠、燃料效率等新能源技術展現投資契機，台灣在車載資通訊系統的產值占比高，商機也相對看旺。投資人可以透過關注 ESG 報告，挖掘出值得投資的永續好標的，更「用功」的投資人則可進一步查看 REFINITIV 的 500 多個指標，掌握更多的有效資訊，做出更明智的投資選擇；如果是自身擁有研究部門的企業或資產管理公司，更能將這 500 個指標加入其現有模型以優化成效，並能夠比較相同產業中不同公司的 ESG 表現

此外，隨著金融監管對於企業資訊揭露的要求提高，也將能提供投資人更全面性的資訊，例如歐盟在 2021 年 3 月上路的《永續金融揭露規範（Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR）》，要求資產經理人或金融專業人士在向客戶推薦 ESG 投資商品時，也得一併揭露該產品的 ESG 內涵。臺灣金管會也接連推出綠色金融行動 2.0 和公司治理 3.0 永續發展藍圖，提高資訊透明度，強化企業年報環境和社會議題方面的揭露，資本 20 億以上的上市公司在 2023 年起將開始申報永續報告書。

因法規驅動的資訊透明揭露，也讓 ESG 評級和企業排名有了更具公信力的資訊基礎，回過頭來，也能帶動企業揭露資訊的意願，鼓勵企業變得更加透明、重視治理，從而改善其商業行為，並進一步壓縮部分企業用偏差資訊誤導大眾、企圖「漂綠（greenwashing）」的灰色空間，形成市場的正向循環。