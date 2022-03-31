〈焦點股〉金融股開趴 類股指數漲逾1%改寫近25年新高

台股今 (31) 日盤勢呈現電子弱、金融強，指數在平盤附近拉鋸，受惠升息循環及高殖利率題材，金融保險類股指數盤中大漲逾 1%，攀上 1885 點，改寫近 25 年新高，其中包括合庫金 (5880-TW)、華南金 (2880-TW)、開發金 (2883-TW)、台新金 (2887-TW) 等，股價均勁揚超過 2%。

外資昨天回頭買超台股逾 220 億元，並大舉敲進金融股，買超前十名當中就有七檔金融股，單日狂掃 43 億元，今天買盤再度湧現，金融保險類股指數盤中勁揚 1.32%，最高來到 1885.05 點，續創 1997 年中旬以來新高。

美國聯準會 (Fed) 與台灣央行決議升息 1 碼，升息循環將帶動銀行業利差擴大，獲利可望逐步揚升，市場尤其看好以銀行為主體的金控。

合庫金、華南金、開發金、台新金今天獲買盤青睞，盤中勁揚超過 2%，永豐金、國票金、元大金等也有 1% 以上的漲幅，此外，小型金融股如聯邦銀、高雄銀、台中銀、新產、王道銀行等漲勢也不俗，其中新產股價一度衝上 55.3 元，再創新天價。

金融族群陸續公布去年股利政策，吸引存股族青睞，其中，中信金擬配發 1.25 元現金股利，發放總額達 243.7 億元，創史上新高；彰銀擬配現金股利 0.5 元、股票股利 0.1 元，合計 0.6 元；永豐金擬配現金股利 0.8 元、股票股利 0.1 元，合計 0.9 元，打破連三年未配發股票股利的紀錄。