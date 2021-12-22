東元家電三系列參展台北國際食品展 健康、樂食、安心抗疫

「2021 台北國際食品展」今 (22) 日盛大登場，東元 (1504-TW) 家電協同東元餐飲集團各品牌盛大展出。

呼應參展主軸「食在東元，實在安心」，東元空調暨智慧生活事業群總經理彭継曾表示，這次展出三大主題，分別是冷凍冷藏系列家電、抗疫家電、和廚房家電，都是因應後疫情時代的消費者需求，包括個人針對衛生安全、可以隨身消毒的 O3 活氧抗菌包；解決經常在家用餐而需求大空間可自由變換運用的冰箱冰櫃；以及可以為「煮婦煮夫們」升級廚藝的 6 種烹調模式「舒肥薄型電磁爐」等產品，提供消費者在即將到來的年節期間，最安心的家電選擇。

因應疫情影響，在家吃飯、烹煮頻率增加，東元家電在食品展所展示的「三門變頻冰箱」專門針對民眾的需求，強調冷藏冷凍自由切換的儲存方便性，保持食材長效鎖鮮的德國防霉抗菌磁條和 UV PLUS 光觸媒殺菌保鮮，更是符合現在家庭最注重的飲食衛生安全。

東元家電指出，防止冰箱溫度流失，不但可以達到長效鎖鮮，變頻技術更是省能省電。這次現場也展示了「直立式無霜式冷凍櫃」，不僅有 240 公升超大空間，有別於一般冰櫃可自由依照需求控溫，加上大型液晶顯示面板、抽屜式的置物籃，都是方便消費者的貼心設計，而且強化抑菌，使食材更加保鮮。

近年來，東元家電的廚電產品在外觀設計上越來越重視美觀，人性化的操作設計強調方便省時又美型，尤其在疫情期間成為家庭三餐的廚房最佳幫手，能幫助消費者廚藝瞬間升級。

東元表示，包括烘烤無死角的「23 公升蒸汽烘烤爐」、有大透明視窗的「1.5L 不鏽鋼輕巧型溫控油炸鍋」、和 6 種烹調模式的「舒肥薄型電磁爐」等，都廣受消費者的喜愛，疫情以來，銷售明顯上升。

東元家電在台北國際食品展的展出，處處彰顯安心防疫之主題，最新推出的免充電、隨插即用「活氧 O₃抗菌包」，也在展區亮相，可抑菌並深入縫隙，不論食材、手機、鈔票等不同材質都可以使用，東元表示，日常防疫最重要，推出消費者個人保護產品, 是希望能做到從小處防疫，提升全體保護力。

東元聯合集團內眾多品牌攜手參與「2021 台北國際食品展」，以深厚的技術力與環境永續的理念，要與業者和消費者一起打造最優質與安心的防疫環境。