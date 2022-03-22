〈能源盤後〉歐盟考慮對俄祭石油禁運 油價漲逾7%收在近兩周高點

隨著俄烏戰事持續延燒，歐盟部分國家考慮對俄羅斯實施石油禁運，原油期貨價格周一 (21 日) 大幅攀升，WTI 原油期貨和布蘭特 (Brent) 原油期貨雙雙收在近兩周以來最高水平。

能源商品價格

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 7.1%，收在每桶 112.12 美元，根據道瓊市場數據，周二到期的 4 月近月合約上周跌 4.2%

5 月交割的布蘭特 (Brent) 原油期貨價格上漲 7.1%，收在每桶 115.62 美元，該期貨合約上周下跌 4.2%，布蘭特原油期貨和 WTI 原油期貨均寫下 3 月 8 日以來最高收盤價，

4 月交割的汽油期貨價格上漲 4.1%，收在每加侖 3.372 美元，上周下跌 2.2%。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 5.6%，收在每加侖 3.801 美元，上周上漲 5.3%。

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.8%，收在每百萬 Btu 4.90 美元，上周上漲 2.9%。

市場推動力

Blue Line Futures 分析師周一發布報告表示，歐盟擴大對俄羅斯能源制裁的可能性，已經引發對油價的看多情緒。

歐盟周一舉行外長會議，華爾街日報 (WSJ) 引述一位參與會議討論的外交官員報導稱，歐盟內部支持對俄國祭出原油禁令的呼聲正在提高，包含瑞典、愛爾蘭、斯洛維尼亞、捷克在內等歐盟國家表示，石油禁令至少應該作為選項之一，丹麥在內等成員國也說，一旦歐盟達成共識，將支持這項行動。

美國和英國均已宣布對俄羅斯的石油進口禁令，但相較於美英兩國，歐盟對俄羅斯的能源供應仰賴程度較高，內部矛盾也較大，匈牙利和德國均表態反對。

德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師 Carsten Fritsch 透過報告表示，歐盟將近三成的原油進口需求來自俄羅斯，以柴油來看，俄羅斯甚至占歐盟淨進口高達八成，代表若對俄實施進口禁令，歐盟必須從他處尋找大量替代來源，這將導致市場供應收緊，並擴大石油輸出國家組織及產油盟國 (OPEC+) 的增產壓力。

俄烏最新進展方面，烏克蘭馬立波市 (Mariupol) 一所藝術學校周末遭俄羅斯砲擊，當時校內約有 400 多人避難，確切傷亡人數不明。俄羅斯國防部呼籲馬立波的烏克蘭軍隊放下武器，所有放下武器的人都可從人道走廊安全離開馬立波，但遭到烏克蘭拒絕。

隨著投資人對俄烏談判的態度漸趨樂觀，石油期貨合約上周重挫，但這種樂觀情緒隨著周末局勢發展而逐漸消退。

美國總統拜登 (Joe Biden) 本周將訪問波蘭，並與北大西洋公約組織 (NATO) 和歐盟就應對俄羅斯侵略行動召開緊急會議。

另外，葉門什葉派胡塞武裝組織 (Houthi) 周末對沙烏地阿拉伯石油設施的導彈發動攻擊，也成為推高油價的驅動力之一。

Fritsch 表示：「雖然沒有造成嚴重損失，但這清楚說明供應中斷也是另一項可能性，在目前的環境之下，供應中斷幾乎不可能獲得抵消。」