休斯獲美國防部千萬美元海軍基地標案 將與DISH合作建置5G SA

休斯網路系統 (Hughes Network Systems) 周一 (21) 日宣布，公司拿下美國國防部 (DoD) 海軍航空站 5G 獨立組網 (SA) 標案，合約價值 1800 萬美元，將與 Dish Network (DISH-US) 等電信商共同合作建置。

合約顯示，休斯將是華盛頓州的惠德比島海軍基地主要 5G 網路建置承包商，以利基地營運、維護與航空站飛機起降管理，5G SA 將使用 DISH 的頻譜。

除了休斯和 DISH 外，該標案其他合作廠商還包含 Boingo Wireless、思科 (CSCO-US)、戴爾 (DELL-US)、英特爾(INTC-US) 與 JMA Wireless。

休斯該專案資深副總 Rajeev Gopal 表示，此三年專案將提供美國海軍數據封包處理核心、無線電存取、邊緣雲端、安全和網路管理，強化將能基地營運。

DISH 商務長 Stephen Bye 表示，公司將提供該基地 5G 專網連接，還包含工程建置服務、技術支援以及頻譜的使用。

休斯為主要業務在於衛星與網路傳輸服務，該公司旗下 HughesNet 美洲擁有 150 萬訂閱用戶，有線、無線解決方案獲得 50 萬家企業採用，並提供 Jupiter 衛星網路系統。