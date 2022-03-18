標普再度調降俄國主權信評至「CC」

信用評級機構標普全球 (S&P Global) 週四 (17 日) 再度下調俄羅斯主權評級，從「CCC-」降至「CC」，理由是俄羅斯債務極易受到拖欠影響，仍置負面觀察名單內。

雖然俄羅斯週四宣布，已支付 2 筆美元國際債券 16 日到期的息票，總額約 1 億 1700 萬美元，暫時躲過後果嚴重的債務違約，但標普研判，俄羅斯難以在到期日，償還以美元計價的 2023 年和 2043 年歐洲債券債務。

標普週四聲明指出：「儘管俄羅斯財政部公開表明，政府目前仍試圖將款項轉移給債券持有人，但本公司認為，未來幾周到期的歐洲債券償債付款，可能面臨類似的技術困難。」

聲明還提到：「若投資人無法收到款項，或者 (俄國) 以未依合約規定的貨幣付款，且我們認為投資人不同意另一種付款方式，則可以將其視為違約。」

《路透社》週四引述市場消息人士稱，一些海外債權人已收到以美元計價的俄羅斯債券息票付款，但一些債權人表示尚未收到資金。

根據債券條款，俄羅斯有 30 天的寬限期來履行其義務。如果該國違約，將寫下一個世紀以來首次重大國際債務違約的紀錄。

標普全球近月一連三降俄羅斯主權信評，該機構在 2 月底將俄羅斯評級從「BBB-」下調至「BB+」，緊接著本月 3 日再將俄羅斯評級降至「CCC-」，週四又降至「CC」。

除了標普之外，穆迪 (Moody"s) 和惠譽 (Fitch) 近期都以債務違約風險為由，調降了俄羅斯的主權評等。

富國銀行策略師 Brendan McKenna 指出，降級意味著俄羅斯處於違約邊緣，確實反映俄羅斯償還債券持有人的能力減弱。西方制裁限制俄羅斯獲得美元的能力，而週三到期的息票必須以美元支付。