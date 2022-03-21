〈勤誠法說〉總座：今年營收年增雙位數 一定衝破百億元

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (21) 日召開法說會，總經理陳亞男表示，現今美系客戶需求相當旺盛，加上自家 OTS 標準品成長、伺服器 CPU 新平台轉換及嘉義新廠貢獻，全年營收將維持雙位數成長，一定衝破百億元，去年全年營收約 94.23 億元。

陳亞男指出，從終端客戶角度來看，各家雲端服務供應商 (CSP) 的全年資本支出預算皆維持雙位數成長，顯現雲端需求相當熱絡，也審慎樂觀看待今年營運。

勤誠今年主要成長動能來自美系、中系大客戶，除了既有產品持續量產外，新平台也進入 NPI(New Product Introduction) 階段，包括英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US)、安謀 (Arm) 的新一代解決方案。

此外，勤誠近年積極拓展 OTS 標準品與標準品客製化，但去年受缺料干擾，如安華高 (AVGO-US)、新唐 (4919-TW) 等 IC 大缺貨，影響 OTS 標準品全年業績短少近 2000 萬元，去年 OTS 標準品占整體營收比重約 20-25%。

陳亞男看好，勤誠去年已向 IC 供應商下達今年一整年的訂單，看好今年 OTS 標準品業績將維持雙位數成長，且營收比重的目標將一舉拉升至 30-35%，甚至有機會達 40%，因其獲利表現為三大業務最佳，有助毛利率再優化。

至於獲利方面，勤誠去年受 IC 缺料、鋼材上漲等不利因素，營運呈現營收創高、獲利卻下滑，陳亞男也坦言，今年外在大環境變數仍多，包括俄烏戰爭、中國疫情升溫以及全球進入升息循環，都是勤誠必須面對的挑戰，不過，公司已積極應對處理。

陳亞男舉例，去年第四季開始，勤誠因應鋼材等原材料漲價，已向客戶溝通，並取得最新進展，預期今年新訂單可望陸續反映漲價效益，未來也將持續談判，力拚全年毛利率回升。

勤誠營收以伺服器無主，比重約 98%，PC 則占 2%；以地區別區分，美國營收比重達 45%、中國約 33%、歐洲 6% 以及其他地區 16%。