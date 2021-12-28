廣達上修明年伺服器展望 楊麒令：營運將攀另一座高峰

代工大廠廣達 (2382-TW) 旗下雲達繼昨 (27) 日開放 5G Open Lab 後，今 (28) 日攜手英特爾 (INTC-US) 舉辦 Q.synergy 年會，展望未來，雲達總經理楊麒令表示，隨著明年各地皆有新產能開出下，營運維持雙位數成長目標不變，成長幅度則較前次預估再上修，攀上另一座高峰。

廣達近期大舉加碼美國伺服器產能，同時也計畫擴大台灣、泰國、歐洲等地伺服器產能，其中，泰國首條伺服器 SMT 產線本月到位，後續將加碼擴充，估明年全球將增逾 10 條 SMT 產線。

隨著廣達伺服器擴產幅度較往年大幅提升，外界好奇廣達伺服器展望是否同步上修，對此，楊麒令回應，目前仍以雙位數成長為目標，幅度則確實較前一次預估上修，直言明年將是雲達營運的另外一個高峰。

廣達伺服器客戶涵蓋全球雲端資料中心大廠，包含臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOG-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等，近年也擴大布局 5G 專網應用，攜手日本樂天架設 5G 公網，也正與中華電 (2412-TW) 等國內外合作布局 5G 專網、私網應用，進一步擴展營運規模。

楊麒令指出，國內專網應用目前都屬於概念驗證試行階段，隨著明年 NCC 正式釋出 5G 專網執照後，可望正式朝商業化邁進，屆時商機可期，看好 5G 專網發酵時間將快於公網應用。

廣達董事長林百里也連兩日出席雲達活動，以行動力挺自家伺服器事業發展，面對媒體詢問明年景氣展望，林百里樂觀表示，筆電、伺服器都將保持成長。