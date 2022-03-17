外資回補台積電逾2萬張、終止連18賣 操作面板雙虎不同調

台股今 (17) 日隨國際股市反彈走揚，終場大漲 507.39 點，收在 17448.22 點，站回年線，三大法人聯手買超 500.1 億元，其中，外資買超 488 億元，更終止連 18 賣超台積電 (2330-TW)，今回頭買超 20682 張，金額達 119.78 億元，同步加碼聯電 (2303-TW)51460 張，但對面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 操作則不同調。

期貨方面，外資今日加碼 305 口空單，空單未平倉口數來到 12615 口，投信則減碼 2023 口空單，空單未平倉口數來到 5128 口，自營商加碼 223 口多單，多單未平倉口數來到 14224 口。

外資今日終止連四賣，回頭買超台股 448.32 億元，大舉回補電子權值股，其中，買超群創 52602 張居冠，晶圓雙雄聯電、台積電也各獲外資買超 51460、20711 張，開發金、台企銀、永豐金、國泰金也在升息利多下，買超張數均破萬張，其他還包含華航、鴻海、華邦電、中鋼、大同等。

不過，外資對面板雙虎不同調，今日反手大砍友達 14593 張居冠，仁寶也有 6588 張居次，興富發、定穎、元晶、景碩、允強、緯創、東和鋼鐵、茂迪也是外資調節對象。

內資則持續扮演台股撐盤要角，投信已連 32 買，今日再加碼航空雙雄長榮航、華航各 8723、1906 張，也與外資同步加碼晶豪科、華邦電等，其他買超標的還有元大金、創惟、智擎、兆豐金、元太、台半等。

賣超方面，投信調節航運族群，長榮、榮運各遭砍 3902、3293 張分居一、二名，景碩 2720 張、技嘉 1706 張、萬海 1110 張、安集 1047 張，前十大買超還包含合庫金、奇鋐、聯電、同欣電等。