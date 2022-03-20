衝刺iPhone SE新機產能 鴻海鄭州廠祭新一輪員工留任政策

因應 iPhone SE 新機量產，鴻海 (2317-TW) 鄭州廠人力需攀升，負責 iPhone 生產的 iDPBG 事業群也祭出最新的派遣工留任政策，留任獎金每小時人民幣 24 元、約新台幣 100 元；而因應中國疫情爆發，鄭州廠區除了員工持續施打疫苗外，也加強相關防控政策。

據 iDPBG 的公告，結合用工單位生產及員工需求，針對派遣政策到期員工進行留任，留任對象為 3 月 10 日政策到期的反費模式派遣員工，政策周期則從 3 月 22 日至 5 月 31 日。

法人分析，目前正值蘋果 5G 版本 iPhone SE 新機的生產旺季，加上鴻海位在深圳的龍華、觀瀾廠雖然獲准在落實封閉式管理下恢復部分生產，但因為疫情的不確定因素仍在，鴻海也拉升鄭州廠產能支援因應，帶動相關人力需求。

而面對中國本土疫情，鴻海鄭州廠除了鼓勵員工接種加強劑外，也提出 6 大防控政策，包含非必要不離鄭州、不出省，不去中高風險及關聯區域；公司往來宿舍「兩點一線」，最大限度減少跨區移動風險。

鴻海也要求員工每天健康監測定位打卡，未打卡或中高風險等管控區域打卡，取消門禁權限；另外，個人防護方面，落實配戴口罩、勤洗手、不聚集，保持社交安全距離；出現發燒等症狀時主動通報；出現紅、黃碼及異常軌跡主動報備、落實相關防疫管控。