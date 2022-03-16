不畏外資連十七賣 台積電開盤秒填息

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日除息 2.75 元，除息參考價為 555 元，雖然近期慘淪外資提款機，遭連十七賣，但台積電 ADR 周二隨費半反彈強漲 2.8%，在基本面持續強勁下，今日除息開盤衝上 564 元，秒填息完封。

觀察台積電填息，改採每季配息以來，共 10 次除息都完成填息，包含此次在內，共 7 次僅 1 天就快速填息，另有 3 次填息天數較長，分別為 11 天、13 天及 15 天。

過去台積電除息大秀前夕，外資大多積極卡位押寶填息行情，但自俄烏戰爭爆發以來，外資籌碼鬆動，大舉提款台積電，昨 (15) 日更大賣台積電 5.8 萬張，已連十七賣、共狂砍將近 50 萬張，連續賣超天數創 2 年多來新高。

亞系外資日前更出具報告認為，受到俄烏戰爭引發地緣政治緊張局勢影響，台積電已遭超賣，從基本面角度來看，台積電股價已具吸引力，本益比相較去年初與 2020 年前已偏低，相信獲利仍有上修空間，可望支撐股價向上。

台積電 2 月營收 1469.33 億元，月減 14.7%，年增 37.9%，寫下歷年來最旺 2 月，前 2 月累計營收 3191.09 億元，年增 36.8%。從財測數字推算，法人估台積電 3 月營收有機會衝破 1500 億元、改寫單月歷史次高。