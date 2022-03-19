股市動盪期 配息才是真的！Cramer列11檔派息股清單

《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 列出一份清單，建議投資者在其投資組合中，加入這 11 檔近期收益率上升且派息的股票。

Cramer 表示，市場動盪時期，股息通常是種「無懈可擊的防禦」，意味著對於擔心俄軍侵略烏克蘭、通膨飆升和新冠疫情的投資者來說，派息股票具有投資吸引力。

Cramer 說：「如果你要豐厚且安全的股息，那麼確定股息安全度的最佳方法就是找近期提高派息的公司，因為這是對未來充滿信心的最終標示。另外，隨著利率調升，只有提高派息的公司才能跟上債市的競爭。」

Cramer 只納入今年股息調升幅度超過 20% 的股票，因此稱其為「2022 年迄今股息調升最多的股票清單」。

以此標準編列，S&P 500 指數成分股符合標準的個股僅剩 27 檔，接著 Cramer 從中挑選出 11 檔他認為超越通膨，且能吸引買家納入其投資組合的股票，清單如下：

先鋒自然資源 (PXD-US) Coterra Energy (CTRA-US) 戴文能源 (DVN-US) Halliburton Co (HAL-US) Tractor Supply (TSCO-US) 百思買 (BBY-US) 廉價零售商 Dollar General (DG-US) 恩智浦半導體 (NXPI-US) 普洛斯 (PLD-US) 富國銀行 (WFC-US) 美國運通 (AXP-US)

Cramer 說：「在 Fed 正緊縮政策以對抗猖獗的通膨時，我不希望你想太多，從正快速調升派息的公司中挑選出來就對了。」